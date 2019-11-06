عادل احمد - من أكتوبر ١٩١٧ الى أكتوبر ٢٠١٩

2019/11/06 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد تمر هذه الأيام الذكرى السنوية لأكبر ثورة عرفها تاريخ البشرية حتى الان والتي طبعت وجه العالم برمته بطابعها في القرن العشرين وهي الثورة الاشتراكية في روسيا "ثورة أكتوبر" عام 1917.ان عظمة ثورة أكتوبر تكمن بكونها ثورة الجياع والفقراء والمعدومين وانتصارها على طبقة الطفيليين والرأسماليين وملاكي الأراضي وأصحاب الأملاك والأموال ولأول مرة في تاريخ البشرية..اثبتت الثورة الاشتراكية أن بأبمكان الطبقة العامل......

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