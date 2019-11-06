رشيد غويلب - ممارسات ملازمة لطبيعة الرأسمالية / تقرير يكشف فضائح لوبي شركات النفط متعددة الجنسية

2019/11/06 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في السنوات الأولى لاندلاع الازمة المالية عام 2007، بدا كما لو أن الطريق إلى "الرأسمالية الخضراء" قد أصبح سالكا، ولكن في عام 2010 تم إغلاق الباب مجددا.وفي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي، جرى تخفيف القوانين المضادة لكارثة المناخ، وكيفية توظيف مصادر الطاقة الرئيسة، وجرى التراجع عن القيود التي تحد من جشع الشركات.ويكشف تقرير جديد عن فضائح نشاط لوبي شركات الطاقة الاحفورية، اي النفط والغاز والفحم الحجري......

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