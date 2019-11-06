بوتين: نمتلك أسلحة لا مثيل لها في العالم ونسعى لزيادة القدرات الدفاعية

2019/11/06 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امتلاك روسيا لأسلحة لا مثيل لها في العالم، فيما أشار الى مواصلة تعزيز الامكانات الدفاعية بشتى الوسائل.

وقال بوتين في تصريح، إن موسكو أثبتت للعالم أجمع القدرات العالية لجيشها وقواتها البحرية، مبينا أن روسيا تعتزم بناء وتطوير منظومات دفاعية تكون في حالة تأهب وتضع أنظمة الاسلحة الصوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها البلدان الأخرى في طور الاستعداد التام لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن تطوير القدرات العسكرية لا يعني عدم رغبة موسكو بمواصلة عملية نزع السلاح.

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