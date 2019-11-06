حكومة إقليم كردستان تصوت على تثبيت عقود المدرسين على الملاك الدائم

2019/11/06 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوتت حكومة إقليم كردستان على تثبيت عقود وزارة التربية من المدرسين على الملاك الدائم.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، أن مجلس الوزراء في كردستان صوت على تثبيت المدرسين في الاقليم على ملاك وزارة التربية بشكل دائم خدمة لقطاع التربية، بعد السنوات الطويلة التي قضوها في مجال التدريس بالعقود، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الكردي فيما يخص جانب الخدمات وصرف الرواتب ودعم عوائل الشهداء.

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