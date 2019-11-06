عون : إحالة 17 ملفاً تتعلق بالفساد إلى التحقيق في لبنان

2019/11/06 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات المنتظرة مع مسؤولين حاليين وسابقين لن تستثني أحدًا من المتورطين، مشيرًا إلى إحالة 17 ملفًا تتعلق بالفساد إلى التحقيق.

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