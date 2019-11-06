2019/11/06 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ذياب_مهدي_محسن تشبث بي، جدو جدو اريد مثل هذا، قالها: بلغثة وتاتأة جدو ( فلاك ) جدو ذس، نعم، العلم ايييي ....
وصفق فرحا " ألللم " لا، قلها: علم وسوف يأتيك به باباتك ، تلعثم بعض الشيء وكررها، لكنه فشل، جدو : ( اكين ) علم، قل علم، اللم...لا، علم ....
ععععلم، عععم، ععلم، علم....
جيد، حسناً اذهب ( حمودي والده ) واتينا بالعلم ..
فرح إيليا ، صفق إيليا ، حلقا نشوانا كطائر اطلق لنجاحيه الحرية بعدما كان سجين قفصه ، ماذا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ذياب مهدي محسن - حين رقصت مع إيليا بفرحة العلم العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وصفق فرحا " ألللم " لا، قلها: علم وسوف يأتيك به باباتك ، تلعثم بعض الشيء وكررها، لكنه فشل، جدو : ( اكين ) علم، قل علم، اللم...لا، علم ....
ععععلم، عععم، ععلم، علم....
جيد، حسناً اذهب ( حمودي والده ) واتينا بالعلم ..
فرح إيليا ، صفق إيليا ، حلقا نشوانا كطائر اطلق لنجاحيه الحرية بعدما كان سجين قفصه ، ماذا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ذياب مهدي محسن - حين رقصت مع إيليا بفرحة العلم العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ذياب مهدي محسن - حين رقصت مع إيليا بفرحة العلم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).