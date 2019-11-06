ذياب مهدي محسن - حين رقصت مع إيليا بفرحة العلم العراقي

2019/11/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن تشبث بي، جدو جدو اريد مثل هذا، قالها: بلغثة وتاتأة جدو ( فلاك ) جدو ذس، نعم، العلم ايييي ....وصفق فرحا " ألللم " لا، قلها: علم وسوف يأتيك به باباتك ، تلعثم بعض الشيء وكررها، لكنه فشل، جدو : ( اكين ) علم، قل علم، اللم...لا، علم ....ععععلم، عععم، ععلم، علم....جيد، حسناً اذهب ( حمودي والده ) واتينا بالعلم ..فرح إيليا ، صفق إيليا ، حلقا نشوانا كطائر اطلق لنجاحيه الحرية بعدما كان سجين قفصه ، ماذا......

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