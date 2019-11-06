سياسي ومعمم عراقي، على العرب الاعتذار من أصغر طفل ايزيدي

2019/11/06 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد قال السياسي والمعمم العراقي “اياد جمال الدين” انه واجب على العرب الاعتذار من أصغر طفل ايزيدي وشيعي والعراق على رأس العرب جميعا ولن يعود إلى احضانهم.جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها “جمال الدين” على صفحته الشخصية في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر مشيرا إلى أنه هناك مقولة إنتشرت في الآونة …

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