قوة ايزيدية: ندعم المظاهرات السلمية وندعو شبابنا للتظاهر مع إخوانهم العراقيين

2019/11/06 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال وجه قائد فوج لالش الأيزيدي ضمن قوات الحشد الشعبي العراقي “الخال علي” رسالة دعم إلى المتظاهرين وأكد وقوفه مع مطالبهم وإرسال وجبة مساعدات إليهم.حيث جاء في رسالته، نعاهدكم ان نبقى لكم أوفياء ونكون صوتكم وسندكم في كل وقت وحين، الخال علي قائد قوات لالش ضمن الحشد الشعبي يتحدث اليكم …

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