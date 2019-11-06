مطالب المتظاهرين أولوية لدى الرئيس برهم صالح ورئاسات اقليم كردستان | تقرير

2019/11/06 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت التظاهرات ومساع رئيس الجمهورية برهم صالح بإصلاحات جذرية في منظومة الحكم بضلالها على الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئاسات الإقليم الثلاث والذين اعلنوا دعمهم المطلق لمطالب المتظاهرين العراقيين، والإصلاحات التي أعلنتها الحكومة العراقية.

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