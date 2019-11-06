الهند تستعد لإطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية

2019/11/06 | 18:27

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بغداد اليوم _ متابعة

تستعد الهند للقيام بتجارب إطلاق صاروخ "كي-4" الباليستي للغواصات، يوم 8 تشرين الثاني الجاري، والذي يصل مداه إلى 3500 كيلومتر ويمكنه حمل رؤوس نووية.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن مصادر حكومية أن منظمة الدراسات الدفاعية والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الهندية، تجري تجارب إطلاق صاروخ "كي-4" الباليستي من منصة تحت سطح الماء، في مدينة فيشاخاباتنام بولاية أندرا براديش.

ووفقا للصحيفة، يعتبر الصاروخ "كي-4" أحد صاروخين يتم تطويرهما في الهند من أجل ضمان إطلاقهما من الغواصات، مشيرة إلى أن الصاروخ الآخر من طراز "إف أو-5" ويزيد مدى إطلاقه عن 700 كيلومتر.

وقامت الهند في ديسمبر 2018، بتجربة إطلاق ناجحة للصاروخ "أغني-5" الباليستي العابر للقارات، والقادر على إيصال رؤوس نووية يصل مدى إطلاقها إلى 8 آلاف كيلومتر.

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لكن، وب

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