الكاف يلغي عقد الشركة الفرنسية الخاصة بالتسويق التلفزيوني

2019/11/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعاقده مع الشركة الفرنسية الراعية "لا جاردير" ، لتسويق حقوق البث التليفزيوني لبطولات القارة السمراء ، والذي كان ممتدا حتى عام 2028.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، أن " الكاف اتخذ خطوة مفاجئة بفسخ العقد بعدما رفضت الشركة تعديل قيمته المالية ما اثار حفيظة الاتحاد القاري الذي اتخذ قراره مباشرة ردا على هذا الرفض ".

واضاف الصحيفة بأن " الشرك ، الفرنسية أصدرت بيانا , أعلنت من خلاله التصعيد ضد الكاف بعد القرار المفاجئ بإلغاء العقد معتزمة اللجوء للمؤسسات الدولية للحصول على تعويضات مالية ".

يذكر ان مسؤولين من الفيفا ، قد توسطوا لحل الخلاف بين كاف و لا جاردير في عدة اجتماعات ، آخرها كان في ميلانو بإيطاليا على هامش حفل جوائز الافضل الذي يقيمه الاتحاد الدولي .

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