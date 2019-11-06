داعش يحرض أتباعه على اشعال الحرائق

2019/11/06 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير إخبارية أن تنظيم داعش حرض أتباعه في الولايات المتحدة وأوروبا على إشعال الحرائق.

وأفادت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، بأن مؤيدين لداعش أطلقوا على أنفسهم اسم "قريش"، أصدروا ملصقات دعائية تحث أتباع التنظيم على "إشعال الحرائق".

وخص ملصق آخر نُشر الاثنين، عدة بلدان في أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

ويقول الملصق الذي نشر يوم الاثنين "أشعل النيران في غابات أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لأنها مؤلمة لهم"، علما أنها الدعاية الرابعة التي ينشرها التنظيم منذ شهر أبريل، بحسبما أفاد معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.

والأسبوع الماضي، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوزوم، حالة الطوارئ على مستوى الولاية بسبب موجة حرائق واسعة.

وبحسبما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، فقد أدت الحرائق إلى إجلاء مئات الآلاف، فيما تُرك الملايين دون كهرباء، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في المناطق التي ضربتها رياح عاتية.

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