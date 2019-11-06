بعد بيان السفارة الأميركية: سيناريوهات متعددة.. حرب بالوكالة أو تدخل مباشر

2019/11/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق مع استمرار #التظاهرات والاحتجاجات في #بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط والتي رافقها عمليات عنف راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، دخلت الدول الكبرى وعلى رأسها #الولايات_المتحدة على […]

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