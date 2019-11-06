مسرور بارزاني: اوضاع العراق تقلقنا ولا ذنب لعبد المهدي

2019/11/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن "قلق شديد" ازاء الاوضاع التي يشهدها العراق، مشيرا الى ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا يتحمل ذنب كل هذه الاوضاع.

وجاء حديث مسرور بارزاني، الاربعاء، خلال مشاركته في مناظرة على هامش فعاليات ملتقى معهد الشرق الاوسط للبحوث (ميري) السنوي.

وعن الاوضاع في العراق والاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومناطق جنوبية قال بارزاني "زرنا بغداد في بداية تشكيل حكومتنا لاظهار حسن نيتنا وحملنا معنا مقترحات واهم الخلافات كانت المناطق المتنازع عليها والميزانية والنفط والغاز".

وتابع بارزاني "وقد اسسنا لجانا لتعمل على حل هذه الخلافات وحققت نتائج جيدة كما اننا توصلنا الى تفاهمات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلا ان الاوضاع الحالية منعتنا من المتابعة".

واضاف ان "مايحدث في العراق مقلق جدا خصوصا مع وقوع هذه الاعداد الكبيرة من الضحايا ونحن بالتاكيد مع كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين لكن عبد المهدي لا يتحمل ذنب هذه الاوضاع بل ان الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات خلال السنوات الماضية".

وعن الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان اكد مسرور بارزاني ان حكومته ستكون خدمية بامتياز مؤكدا ان هناك انسجاما في الفريق الحكومي سواء بينه وبين نائبه قوباد طالباني او مع الوزراء.

الاصلاح والقضاء على الفساد

اكد بارزاني على ان الاصلاح الاداري والمالي والقضاء على الفساد من اهم المحاور في برنامج عمل حكومته.

واشار بارزاني الى ضرورة قطع الطريق امام كافة الامور المشجعة على الفساد لافتا الى ان القضاء على هذه الظاهرة يستلزم عملا جماعيا بين الحكومة والمواطن وحتى القطاع الخاص.

استقلال القضاء

شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على ضرورة نزاهة القضاء واستقلالية قضائه مؤكدا انه لايوجد شخص او جهة فوق القانون مشيرا الى ان كابينته الحكومية ستتابع مسار القضاء وستتم محاسبة كل متجاوز.

الوضع الاقتصادي

اكد بارزاني على ضرورة التاسيس لارضية اقتصادية ملائمة من خلال تشجيع الاستثمارات والاهتمام بالمنتج المحلي ووقف الاستيراد وتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط بل تفعيل الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة والاهتمام بالتعليم والصحة.

الحفاظ على البيئة

شدد مسرور بارزاني على ضرورة الحفاظ على بيئة اقليم كوردستان لافتا الى ان هذه المسؤولية جماعية يتشارك بها الحكومة والمواطن والقطاع الخاص.

وقال بارزاني " ينبغي ان يتعامل المواطن مع بيئة كوردستان على انها بيته الثاني وبدون هذه الروح من المسؤولية لن نتمكن من حماية بيئتنا".

سوار أحمد

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