كيا تدخل عالم سيارات المستقبل بتحفة جديدة! (فيديو)

2019/11/06 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن تصميم سيارة متطورة تستعد شركة كيا للكشف عنها في العاشر من نوفمبر الجاري.

وستحمل السيارة الجديدة اسم Futuron المشتق من كلمتين Future و On، ما يدل على أنها ستأتي بمواصفات تجعل منها واحدة من السيارات المتطورة التي ستصنف كسيارات المستقبل.

أما طول هيكل هذه المركبة فسيكون 4 أمتار و85 سنتيمترا، وارتفاعه 155 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 3 أمتار.

ومن أكثر ما يميزها هو تصميم الهيكل المصنوع من المعدن وألياف الكربون، المزود بسقف بانورامي على طول السيارة، وأبواب تفتح للأعلى شبيهة بأجنح الفراشة، وتتميز بالعجلات الكبيرة بأقراص مصنوعة من الكروم، وبشبك مضيء يمتد على عرض الواجهة الأمامية.

والأهم من كل ذلك هو أنها ستأتي بنظام قيادة ذاتية من الجيل الرابع، يسمح لها بالحركة دوت تدخل السائق نهائيا، ويمكن إطفاؤه واستلام توجيه المقود في حال السائق المستخدم بذلك.

أما مقصورة هذه السيارة فستأتي بلوحة قيادة خالية من الأزرار، مزودة بشاشة تعمل باللمس تمتد على عرضها بالكامل، وستزود بمقاعد تتسع لـ 4 ركاب مصنوعة من البلاستيك وألياف الكربون فيها أنظمة لتديلك جسم الراكب لإعطائه شعورا رائعا بالراحة أثناء السفر.

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