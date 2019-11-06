بوتين: أسلحتنا المتطورة موضوعة بحالة تأهب

2019/11/06 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لـ"دعم عملية نزع السلاح"، رغم أنها تضع أنظمة أسلحتها "الحديثة" في حالة تأهب.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة تعيينهم في مناصب عليا: "أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة فرط الصوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها البلدان الأخرى بعد".

وأضاف الرئيس الروسي، أن "هذا التصريح لا يعني تهديد أي أحد، وعلى العكس من ذلك، نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا لدفع عملية نزع السلاح".

وأشار إلى أن "أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة تهدف لضمان أمننا في وجه التهديدات المتزايدة".

بغداد اليوم _ متابعة

وجه المدعي العام السويدي هانس جورجين هانستروم، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) رسمياً تهمة التجسس لصالح إيران، إلى رجل عراقي يحمل الجنسية السويدية، فيما نفى الأخير الاتهامات الموجهة إليه منذ آذار الماضي.

ونقلت وكالة &

بغداد اليوم _ أربيل

أوضحت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، أن عطلة المولد النبوي ستكون يوم السبت المقبل.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إن "ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺣﺪ".

وأكد البيان، ان

بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) عن صدور قرار بأعفاء أسيل العبادي من منصب مدير تربية محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قراراً صدر بأعفاء أسيل العفادي من منصب مدير تربية نينوى".

و

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