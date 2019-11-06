الأمم المتحدة تعلن استعدادها لضمان نتائج

2019/11/06 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استعداد المنظمة الدولية لضمان نتائج "مبادرة الحوار الوطني الشامل"، فيما أكدت على "ضرورة منع كل أشكال الانتهاكات" التي ترافق التظاهرات.

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لـ"دعم عملية نزع السلاح"، رغم أنها تضع أنظمة أسلحتها "الحديثة" في حالة تأهب.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العا

بغداد اليوم _ متابعة

وجه المدعي العام السويدي هانس جورجين هانستروم، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) رسمياً تهمة التجسس لصالح إيران، إلى رجل عراقي يحمل الجنسية السويدية، فيما نفى الأخير الاتهامات الموجهة إليه منذ آذار الماضي.

ونقلت وكالة &

بغداد اليوم _ أربيل

أوضحت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، أن عطلة المولد النبوي ستكون يوم السبت المقبل.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إن "ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺣﺪ".

وأكد البيان، ان

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