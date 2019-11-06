حسام الدين مسعد - الميديولوجيا ومسرح الشارع

2019/11/06 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_الدين_مسعد الميديولوجيا أو علم الميديا هو علم يختص بدراسة وسائل الإتصال والتواصل في تأثيرها على الإنسان من ناحية تشكل الوعي والتأثير الإيديولوجي وفرض قيم ومفاهيم جديدة.يعتبر ريجيس دوبريه هو أحد المنظرين الحقيقيين لهذا العلم حيث كان أول من استعمل هذا المصطلح في كتابه "دروس الميديولوجيا العامة".الميديولوجيا علم أسسه روجيه ديبري وهوعلم خاص بدراسة الوظائف الإجتماعية السامية (الدين ، الفن ، السياسة ، الإ......

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