الأطراف الكردية تعلن دعمها لحكومة عبد المهدي وضمان تلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن حزب الاتحاد #الوطني_الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن إبلاغ الأطراف الكردية بالإجماع دعم بقاء حكومة #عادل_عبد_المهدي، وتعديل #الدستور على ان لا يمس امتيازات وحقوق الكرد.وقال الاتحاد الوطني […]

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