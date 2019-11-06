متظاهرون يطوقون ميناء أم قصر والطرق المؤدية له

2019/11/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طوق متظاهرون اليوم الاربعاء، ميناء ام قصر في البصرة والطرق المؤدية له.

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