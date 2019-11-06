القبض على شبكة إرهابية في كركوك

2019/11/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القبض على شبكة ارهابية في محافظة كركوك.

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