عبد المهدي يستقبل عزت الشابندر

2019/11/06 | 20:00

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بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) السياسي عزت الشابندر.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن الأخير "استقبل السياسي المعروف عزت الشاهبندر"، دون مزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استعداد المنظمة الدولية لضمان نتائج "مبادرة الحوار الوطني الشامل"، فيما أكدت على "ضرورة منع

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لـ"دعم عملية نزع السلاح"، رغم أنها تضع أنظمة أسلحتها "الحديثة" في حالة تأهب.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العا

بغداد اليوم _ متابعة

وجه المدعي العام السويدي هانس جورجين هانستروم، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) رسمياً تهمة التجسس لصالح إيران، إلى رجل عراقي يحمل الجنسية السويدية، فيما نفى الأخير الاتهامات الموجهة إليه منذ آذار الماضي.

ونقلت وكالة &

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