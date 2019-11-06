دلور ميقري - ليلى والذئاب: بقية الفصل التاسع

2019/11/06 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3الدار الكبيرة، المُعرَّفة على ألسنة الآخرين، تارةً باسم السيّد أوسمان وأخرى باسم عليكي آغا الصغير، كانت مقسومة طبيعياً بين الأسرتين ولم تحتج لجدار يفصلهما بعضهما عن بعض.القسم الأسفل من المنزل، أين أقام منذ البداية السيّد أوسمان وزوجته باعتبارهما ضيفين، كان يتصل بالأعلى بوساطة سلم حجريّ من سبع درجات، تظلله شجرة مشمش بلدي عملاقة.هذا القسم الأخير، وكان يخص آل المرحوم موسي، احتوى على حجرتين للن......

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