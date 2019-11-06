منظمة (يَحَدْ) تهتم بشؤون ايتام الابادة وتقدم لهم الدعم النفسي للناجين

2019/11/06 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ عادل مروان منظمة يَحَدْ هي منظمة غير حكومية تسعى إلى مساعدة الناجيين والأيتام والفئات الأخرى المتضررة من الناحية الأجتماعية والتعليمية، فمنذُ تواجد المنظمة في مخيّم جم مشكو اي ما يقارب سنة وستة أشهر تقوم المنظمة بتقديم الدعم النفسي (المعالجة النفسية) والتعليمي والترفيهي لنازحي المخيّم، وقد قامت المنظمة بفتح دورة تعليمية لمحو الأمية …

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