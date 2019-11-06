2019/11/06 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدثت صحيفة "ماركا" عن مستقبل المدرب الإسباني إيرنستو فالفيردي في برشلونة بعد البداية الصعبة للفريق هذا الموسم، خصوصًا خارج ملعبه والتعادل السلبي أمام سلافيا براغ في الكامب نو في دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركا: عدم وجود بديل يبقي فالفيردي مدرباً لبرشلونة حتى نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركا: عدم وجود بديل يبقي فالفيردي مدرباً لبرشلونة حتى نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).