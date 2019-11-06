محتجون يطوقون ميناء جنوبي العراق

2019/11/06 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن قيام متظاهرين بتطويق ميناء أم قصر في مدينة البصرة والطرق المؤدية إليه.

ورغم تأكيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن إغلاق المحتجين للميناء كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار، الا ان المتظاهرين حاصروا الميناء.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الاول الماضي، احتجاجات حاشدة أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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