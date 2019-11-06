امين يونس - غُصن الزيتون ونبع السلام

2019/11/06 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس أستغربُ من الذين يُرّوجونَ الدعايات المُغرِضة والأكاذيب حول سياسات الرئيس المؤمِن " رجب طيب أردوغان " في شمال شرق سوريا .فالرجُل وإستناداً على خلفيته المسلمة السمحاء وإيمانهِ العميق بالحَق ، إستجابَ لنداءات الإستغاثة التي أطلَقَتْها حرائر عفرين ، اللاتي كُنَّ يرزحَنَ تحت وطأة حُكم " إرهابيي ال ب .ك .ك / و پ .ي .د " الكفرة المُلحِدين ، فجّهزَ قواته وطائراته ودباباته ، مُستصحباً معه مُقاتلي الج......

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