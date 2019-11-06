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#امين يونس - غُصن الزيتون ونبع السلام


#امين يونس - غُصن الزيتون ونبع السلام
2019/11/06 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس أستغربُ من الذين يُرّوجونَ الدعايات المُغرِضة والأكاذيب حول سياسات الرئيس المؤمِن " رجب طيب أردوغان " في شمال شرق سوريا .

فالرجُل وإستناداً على خلفيته المسلمة السمحاء وإيمانهِ العميق بالحَق ، إستجابَ لنداءات الإستغاثة التي أطلَقَتْها حرائر عفرين ، اللاتي كُنَّ يرزحَنَ تحت وطأة حُكم " إرهابيي ال ب .

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د " الكفرة المُلحِدين ، فجّهزَ قواته وطائراته ودباباته ، مُستصحباً معه مُقاتلي الج......

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