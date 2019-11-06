إيران تنفي احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوضح ملابسات الحادث

2019/11/06 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفت السلطات الإيرانية الأنباء التي تحدثت عن احتجازها مؤقتا مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أنها منعت من دخول إحدى منشآت البلاد بسبب حملها مواد مشبوهة.

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