نجم ريال مدريد ينضم لمنتخب بلاده رغم الإصابة

2019/11/06 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، استدعى جيمس رودريغيز، لاعب وسط ريال مدريد، رغم إصابته في تكرار لموقف المدير الفني لمنتخب ويلز مع غاريث بيل زميل رودريغيز في النادي الملكي.

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