2019/11/06 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بفعل نمو مخزونات الخام الأميركية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب حققتها على مدى 3 جلسات جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأميركية الصينية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل، بانخفاض 38 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة.

وأمس ارتفع برنت عند التسوية 1.3 في المئة، في وقت تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، ما يعادل 0.5 في المئة إلى 56.93 دولار للبرميل، وكان قد سجّل مكاسب 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 4.3 مليون برميل في أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 440.5 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي التي صدرت أمس، وهو ما يزيد تقريبا 3 أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نمو غير متوقع للمخزون الأميركي يوقف مكاسب النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نمو غير متوقع للمخزون الأميركي يوقف مكاسب النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).