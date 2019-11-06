2019/11/06 | 21:00

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عاجل | رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرأس اجتماعا لمناقشة موازنة 2020 وتعديلاتها

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