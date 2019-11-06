ميثم الجنابي - وحدة العقل والنقل في فلسفة الغزالي(2-2)

2019/11/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي "لا غنى بالعقل عن السماع، ولاغنى بالسماع عن العقل"(الغزالي)لقد حاول الغزالي من خلال اعتماد الفكرة المعتزلية نفسها التعبير عن صيغة جديدة للتجانس الممكن بين العقل والشرع، والتي سبق وأن بلور ملامحها الأولية في (الاقتصاد في الاعتقاد).انه سعى لحل المعضلة القائمة بين وجوب النظر بالشرع، وعدم استقرار الشرع بدون النظر فيه.فالوسيلة الوحيدة لحل هذه المعضلة تقوم في إزالة مقاييس الأحكام ا......

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