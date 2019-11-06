2019/11/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى كما أن لكل نجاح ثمن، فخلف كل نجاح فكرة، والفكرة هنا هى ما تفعله أنت بذاتك ويمتد أثره للآخرين حولك، وبقدر ما تتركه خلفك من بصمة وأثر يكون معيار القياس الملهم لنجاح الفكرة وقيمة ما تحدثه من فارق.والفارق إذا لم يشع من داخلك أولاً ويكون علامة على التفرد والإبداع والدهشة ستكون كمن يحرث فى البحر فلا يكاد يرى لفعله ووجوده وجهده أثراً.ساعتها ستكون عالقاً فى لحظة إنتظار ما لايجئ، لحظة بين ماضى لم يحقق ما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدنى - -بول آردن-.. هذه هى الفكرة والطريق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدنى - -بول آردن-.. هذه هى الفكرة والطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).