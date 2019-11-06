بدء الجلسات العامة للتحقيق الهادف لعزل ترامب الأسبوع المقبل

2019/11/06 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ستُعقد أولى جلسات الاستماع في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول يومين من الأسبوع المقبل، بحسب ما صرَّح النائب آدم شيف المشرف على العملية، مع دخول التحقيق مرحلته العلنية.

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