عبد المهدي يرأس اجتماعا موسعاً لمناقشة موازنة ٢٠٢٠

2019/11/06 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام ٢٠٢٠ ونسختها المحدثة في ضوء المفاهيم والأسس الجديدة التي طرحت في البرنامج الحكومي ، واضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين، بحسب ما ذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء.

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