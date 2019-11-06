الخارجية الاسرائيلية: سنقدم المساعدات لكورد سوريا

2019/11/06 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدت وزارة الخارجية الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، استعدادها لمساعدة الكورد في سوريا، عقب مقتل المئات منهم.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي خوتوفيلي انه "منذ بدء الغزو التركي لشمال سوريا تتلقى اسرائيل العديد من الطلبات للمساعدة، وذلك في أعقاب قتل مئات المواطنين وتهجير مئات الألوف من المواطنين".

وأضافت خوتوفيلي "نتعاطف مع الضائقة الشديدة التي يمر بها الكورد..



نقدم لهم المساعدات بشتى القنوات".

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