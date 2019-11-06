عبد المهدي يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة 2020

2019/11/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة موازنة عام 2020.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة موازنة 2020، وناقش خلالها إضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ الوعود التي قدمت للمتظاهرين".وأضاف أن "عبد المهدي ناقش زيادة الايرادات في موازنة 2020 وخفض العجز وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والاداء".

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