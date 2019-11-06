مسؤول إيراني: بغداد تمتلك أدلة على تورط واشنطن وتل أبيب والرياض بالتظاهرات

2019/11/06 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، إن بغداد "تمتلك" أدلة على "تورط" كل من واشنطن وتل أبيب والرياض بالتظاهرات الأخيرة في العراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، خلال لقاء متلفز، إن "إيران تدعم مطالب الشعب العراقي المحقة"، مستدركا بأن"أعداء العراق يسعون لتحقيق اهدافهم من خلال التغلغل في المظاهرات السلمية".

واتهم المسؤول الإيراني، الولايات المتحدة الاميركية بـ"السعي لإيجاد معركة بين ابناء الشعب العراقي بعيدا عن المذهب والدين"، مضيفاً أن "هدف دول الاستكبار هو اسقاط الحكومة العراقية الحالية وخلق الفوضى".

وتابع، أن "الحكومة العراقية تمتلك أدلة حول تورط اميركا وكيان الاحتلال (اسرائيل) والسعودية في التظاهرات الاخيرة"، مشددا على "ضرورة فصل المتظاهرين السلميين عن المندسين الذين يقومون بأعمال تخريبية".

بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) السياسي عزت الشابندر.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "استقبل السياسي المعروف عزت الشاهبندر".

وأضاف البيان، أن

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استعداد المنظمة الدولية لضمان نتائج "مبادرة الحوار الوطني الشامل"، فيما أكدت على "ضرورة منع

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لـ"دعم عملية نزع السلاح"، رغم أنها تضع أنظمة أسلحتها "الحديثة" في حالة تأهب.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العا

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