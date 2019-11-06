المشروع الوطني العراقي يدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على البلاد والعباد

2019/11/06 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المشروع الوطني العراقي دعوته للحكومة ومجلس النواب ولجميع القوى السياسية اتخاذ اجراءات جدية وعاجلة للحفاظ على البلاد والعباد.

وطالب المشروع الوطني العراقي في بيان الى عدم التمسك بالكراسي الزائلة، لأن العراق وشعبه أهم من كل المكاسب والمناصب، مبينا أن الذهاب لطاولة حوار وطني حقيقي برعاية الامم المتحدة هو افضل حل في ظل استمرار الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير الحقيقي.

واوضح البيان أن الاجراءات والحلول المتخذة لا ترقى الى حجم الكارثة التي يمر بها الوطن، الامر الذي يتطلب التعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين لتجاوز خطورة المرحلة الحالية.

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