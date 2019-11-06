سعيد الوجاني - الغربيون وقضية الصحراء الغربية

2019/11/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بمناسبة مسيرة الشعب المغربي الذي استرد بها الصحراء التي استعمرتها اسبانية منذ سنة 1884 ، وحتى سنة 1975 ، شن الموقع الانفصالي " منبر الصحراء الغربية " ، حملة تضليلية من خلال نشر عدة ( أبحاث ) لخواص ، كل ما جاء كتاباتهم ، دليل ساطع انهم خارج القضية ، ويجهلون عنها كل شيء ، ولا يعرفون أي شيء ، اللهم الاطناب ، والصرد الخاوي المردود على أصحابه ، لافتقارهم الى الدليل ، اوالى الحجة ، وتشبتهم بالقشور ، وم......

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