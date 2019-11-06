حسن خليل غريب - الاعتراف بالفساد وتخوين الانتفاضة

2019/11/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب من مهازل الخطاب السياسي في لبنانفي 6/ 11/ 2019 حسن خليل غريبيسود الخطاب السياسي في لبنان منهج ميكيافيلي فاقع بألوانه المزيَّفة، نلحظ هذا من خلال تزويج خطاب أحزاب السلطة بين متناقضين اثنين وجمعهما بشكل مستهجن.-الوجه الأول: يتمثَّل باعتراف تلك الأحزاب بوجود الفساد، والاعتراف بشرعية مطالب الجماهير المنتفضة.-والوجه الثاني: ويتمثل باتهامها للمنتفضين وتخوينهم.والميكيافيلية في الخطا......

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