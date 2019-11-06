2019/11/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهويل_مورينو بفحصه العميق للصراع الطبقي في زمنه، وعموما كمونة باريس، حدد ماركس المهمات الثورية التي كانت سياساتها متوافقة مع “دكتاتورية البروليتاريا”، ما يعني تدمير الدولة البرجوازية وتأسيس حكومة عمال.المحاولة التالية للثورة الفرنسية لن تكون، كما قبل، نقل الآلة البيروقراطية- العسكرية من يد إلى أخرى، “بل تحطيمها، وهذا هو الشرط المسبق لأية ثورة شعبية حقيقية في القارة..وهذا ما يحاوله رفاق حزبنا الباس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (3)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).