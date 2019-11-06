استقالة مدير وكالة

2019/11/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين {أونروا} السويسري بيار كرانبول قدّم استقالته "بأثر فوري".

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