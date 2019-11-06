مصرع 5 مصريين في الكويت

2019/11/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن مصرع 5 عمال مصريين في حادث مروري بالكويت، وأنها تتابع ملابسات الحادث وإجراءات نقل الجثامين والمستحقات المالية والتعويض.

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