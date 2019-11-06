2019/11/06 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية، اليوم الاربعاء، بلدة قلعة دزة في اقليم كوردستان.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان لها، ان هزة ارضية ضربت في تمام الساعة الـ 7:34 دقيقة من مساء اليوم بلدة قلعة دزة.

واضاف البيان ان قوة الهزة بلغت 3.3 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات وبمسافة 32 كلم عن البلدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب مدينة كوردستانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب مدينة كوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).