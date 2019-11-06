تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

2019/11/06 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقرت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي الخاص بالسيارات، بنسبة 10 قروش.

وقالت نقابة أصحاب محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز الطبيعي (EPGİS)، إنه اعتباراً من الأربعاء 6 تشرين الثاني الجاري، ستطبق زيادة جديدة على أسعار المحروقات.

وأوضحت النقابة أنه تقرر تطبيق زيادة بقيمة 10 قروش على أسعار الغاز الطبيعي المسال الخاص بالسيارات.

وكانت الحكومة التركية زادت في 22 تشرين الثاني الماضي، سعر لتر السولار بمقدار 9 قروش.

وتحاول الحكومة التركية تقليل عجز الموازنة، عبر بيع أصول حكومية وزيادة في الرسوم والضرائب وأسعار السلع.

وبلغ عجز الميزانية التركية 17.71 مليار ليرة في شهر أيلول الماضي، إذ سجل 80 مليار و814 مليون ليرة في الشهر الماضي، بعد أن كان 67 مليار و46 مليون ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

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