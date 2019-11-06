عبد المهدي يبحث إضافة

2019/11/06 | 22:04

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بغداد اليوم _ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) اجتماعا موسعا لمناق...





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