من جديد.. تنظيم داعش يهدد بإحراق أوربا والولايات المتحدة

2019/11/06 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت صحيفة أمريكية أن تنظيم “داعش” المتشدد، حرض أتباعه في #الولايات_المتحدة والبلدان الأوربية على إشعال الحرائق في هذه الدول.وقالت صحيفة “واشنطن إكزامينر”، اليوم الاربعاء، بأن «مؤيدين […]

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