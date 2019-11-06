عبد المهدي يترأس اجتماعا لمناقشة موازنة 2020

2019/11/06 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة موازنة عام 2020.

وذكرت قناة العراقية الفضائية أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة موازنة 2020، وناقش خلالها إضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ الوعود التي قدمت للمتظاهرين".

وأضافت أن "عبد المهدي ناقش زيادة الايرادات في موازنة 2020 وخفض العجز وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والاداء".

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