بعد تسلل مندسين..مراسل “كلكامش”: المتظاهرون والقوات الامنية يستنفرون عناصرهم لحماية المؤسسات الحكومية

2019/11/06 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مراسل “كلكامش برس ” ،باستمرار رمي القوات الامنية الرصاص الحي وقنابل الغاز ، على المتظاهرين في جسر باب المعظم ،مشيرا الى ان بعض المندسين حاولوا اقتحام البنك المركزي تحت يافطة المتظاهرين .

واضاف بان القوات الامنية والمتظاهرين يقومون الان بحماية البنك ،بعد نشر المتظاهرين فرق خاصة لمراقبة الحركة الاحتجاجية المطالبة بالاصلاحات وتحركاتها التي ترفض الاعتداء على المؤسسات الاقتصادية والحكومية لكشف المندسين والساعين الى حرف التظاهرات عن مسارها التصحيحي.

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